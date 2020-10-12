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Число жертв среди мирного населения в Арцахе составило 31 человек

Число жертв среди мирного населения в Арцахе составило 31 человек

По меньшей мере 31 мирный человек убит в Арцахе с 12 октября в результате нападений Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«За последние дни в больнице скончались трое мирных жителей», - написал Бегларян.

Омбудсмен Арцаха также заявил, что согласно новым данным, в результате азербайджанских атак в предыдущие дни погибли трое мирных жителей. Артак Бегларян сообщил Арменпресс, что один из пострадавших находится в селе Заглик, другой - около города Мартакерт, а третий - в Степанакерте. «Они погибли в разные дни, просто нам только что удалось проверить информацию. Они погибли в результате артобстрела или ракетного обстрела», - сказал Бегларян.

Таким образом, число жертв среди мирного населения в Арцахе составило не менее 31 человек.

Артак Бегларян отметил, что имена погибших будут опубликованы позже.

В результате обстрела территории Республики Армения погибло четверо мирных жителей.


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