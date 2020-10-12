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Арман Диланян избран председателем Конституционного суда

Арман Диланян избран председателем Конституционного суда

Судьи Конституционного суда Армении избрали председателем Конституционного суда судью Армана Диланяна. Об этом в беседе с Арменпресс заявил руководитель аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян.

Напомним, что на предыдущих выборах выдвигался судья Ерванд Хундкарян, но он не был избран.


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