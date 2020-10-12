Азербайджанцы весь день бухают: перехвачен разговор двух сирийских наемников 

В интернете появилась перехваченная запись, которая доказывает, что сирийские наемники в настоящее время в составе азербайджанской армии воюют против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, запись была переведена на три языка и опубликована Единым информационным штабом.

В записи они рассказывают друг другу, что их целыми днями лишают еды, к тому же Азербайджан не отправляет их домой, а держит в горячих точках, чтобы они умерли и им не выплачивали зарплату, а азербайджанская армия следит за ними. Другой собеседник подтверждает, что им пока никто не заплатил. Они говорят о том, что тела погибших наемников везут в Турцию. Один из собеседников даже не знал, что они находятся на границе с Ираном, заявив, что не знает, за что воюет, и что он намеревается бежать в Иран. Один из наемников сообщил другому, что азербайджанские солдаты пытались сдаться, но были уничтожены своими же снайперами.

Наемники были удивлены, когда узнали, что азербайджанцы - шииты: «Мы думали, что они должны быть турками, а азербайджанцы весь день бывают».