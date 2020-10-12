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Пашинян с внепарламентскими силами обсудил ситуацию, сложившуюся в результате войны

Пашинян с внепарламентскими силами обсудил ситуацию, сложившуюся в результате войны

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве встретился с представителями внепарламентских политических сил. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Премьер-министр коснулся ситуации, создавшейся в результате войны, развязанной Азербайджаном при прямой поддержке Турции, действий правительства, в том числе в дипломатической сфере, и ответил на ряд вопросов.

Представители политических сил высказали свои наблюдения и предложения относительно дальнейших действий в борьбе с противником.

Собеседники приветствовали обмен мнениями такого формата. Было отмечено, что, в зависимости от ситуации, такие встречи могут повторяться.


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