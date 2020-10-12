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Крупная энергетическая компания США Chevron покидает Азербайджан

Крупная энергетическая компания США Chevron покидает Азербайджан

Государственная налоговая служба Азербайджана сообщила о ликвидации американской энергетической компанией своего представительства в стране. Ранее Chevron была акционером проектов разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Но 4 ноября 2019 года компания подписала соглашение с венгерской MOL о продаже за $1,57 млрд. активов в Азербайджане – продажа 9,57% в проекте АЧГ и 8,9% в БТД. Сделка была закрыта 16 апреля 2020 года. Таким образом, с апреля Chevron не является участником ни одного проекта в стране. 


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