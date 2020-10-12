Удивительно, что на агрессию Турции, члена НАТО, указывает только Франция: Доминик Лоусон

В статье, опубликованной в британской “The Sunday Times”, Доминик Лоусон коснулся поддерживаемых Турцией военных операций Азербайджана против Арцаха, выразив удивление тем, что только Франция готова указать на агрессивную политику члена НАТО Турции, и назвал молчание Великобритании постыдным.

Как сообщает «Арменпресс», в статье “Игра Турции смертоносна, и Борис Джонсон знает об этом”, автор отметил, что в отправке тысяч джихадистов в армию Азербайджана для борьбы с армянскими силами в Нагорном Карабахе, в использовании беспилотных летательных аппаратов против населения столицы Арцаха, использовании истребителей в воздушном пространстве Армении президент Турции Эрдогана имеет свой политический интерес. Доминик Лоусон напомнил историческую правду о том, что большинство населения Нагорного Карабаха всегда составляли армяне, Сталин когда-то передал его тогдашней Советской Социалистической Республике Азербайджан. Однако во время распада Советского Союза народ Арцаха проголосовал за независимость. Он отметил, что в результате войны тысячи людей были убиты, но относительный мир был установлен при посредничестве России. Однако две недели назад Азербайджан вновь возобновил боевые действия. “Совершенно ново то, что иностранная держава, Турция, напрямую вовлечена в конфликт, который ранее был чисто локальным. Это последний пример решимости Эрдогана стать главным военным спонсором ислама в любом конфликте в бывшей части Османской империи. Он сделал то же самое в Сирии, в Ливии, а теперь и на Кавказе. Удивительно, что это делает член НАТО, и только правительство Франции готово указать на это”, - написал он.

Он отметил, что именно президент Франции Макрон на прошлой неделе публично объявил, что Анкара привлекает тысячи наемных исламистов и вовлекает их в нагорно-карабахский конфликт. Молчание Британии он назвал постыдным. Доминик Лоусон отметил, что прадед премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Али Кемаль Бей был турецким журналистом, редактором газеты, который занялся политикой и стал министром внутренних дел Османской империи. Автор отмечает, что он, возможно, больше, чем любой другой османский общественный деятель, был полон решимости - привлечь к ответственности тысячи виновных в Геноциде армян. В 1919 г. прадед Джонсона писал: “Не пытайтесь свалить вину на армян. Мы не должны обольщаться, что мир полон идиотов. Мы ограбили этих людей, депортировали их или убили ... Мы совершили исторически редкое преступление, преступление, которое ужасает весь мир”.

Доминик Лоусен отметил, что именно эти замечания привели к похищению Кемаль Бея из одной из парикмахерских Стамбула. Его окровавленное тело было повешено, со следующей надписью “Артин Кемаль”. Дело в том, что “Артин” - армянское имя. Убийцам это казалось крайним оскорблением”, - написал автор.

Он написал, что “насколько ему известно, Борис Джонсон гордится своими турецкими корнями. Когда он стал премьер-министром, в турецкой прессе его называли “османским внуком”. Лоусон отмечает, что Борис Джонсон никогда публично не говорил об убийстве своего предка и о его причинах. “Я очень сомневаюсь, что он сделал это во время телефонного разговора с Эрдоганом 28 сентября, в ходе которого, видимо, были затронуты события в Нагорном Карабахе”, - написал Доминик Лоусон.

Подготовила Анна Григорян