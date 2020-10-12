В Следственом комитете изучаются данные о причастности террористов к развязанной войне против Арцаха

В рамках уголовного дела по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Республики Арцах получены сведения о привлечении международных террористических группировок, которые стали предметом расследования Следственный комитет РА продолжает предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам развязывания и ведения агрессивной войны военно-политическим руководством Азербайджанской Республики по всей линии соприкосновения с Республикой Арцах, серьезных нарушений норм международного гуманитарного права (пункта 4 статьи 2 Устава ООН от 26 июня 1945 года, пункта "a", “б’, “г” резолюции 3314 XXIX заседания Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, статьи 8-bis Римского статута Международного уголовного суда (далее МУС) от 17 июня 1998 года, положения статей 48, 51 (2), 52 (2), пункта 3 статьи 51 (4) и пункта 5 статьи 85 первого Женевского Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, норм 1, 7, 11, 12, 54 обычного международного гуманитарного права (практика государств определяет ответственность, независимо от обстоятельства, является ли данное государство участником 1-го Дополнительного протокола или статута МУС)), отдачи преступного приказа, наемничества, в рамках которого служащие Следственного комитета РА сотрудничают со служащими Следственного комитета Республики Арцах. В результате масштабных следственных и процессуальных мероприятий, произведенных в сотрудничестве Следственного комитета РА и Следственного комитета Республики Арцах, установлено, что с 27 сентября по 12 октября 2020 года Вооруженными силами Азербайджана в качестве мишени для систематизированных, преднамеренных и целенаправленных атак было выбрано гражданское население более 120 гражданских населенных пунктов. В частности, убиты в целом 25 мирных жителей, из которых 1 малолетний ребенок, 8 женщин и 16 мужчин. Случаи убийства зафиксированы в городах Степанакерт (7 лиц), Мартуни (6 лиц), Гадрут (6 лиц), Мартакерт (3 лица), населенных пунктах Мартакертского района – Алашан (1 лицо), в месте, прилегающем к общине Мец Шен (1 лицо), в общине Айгестан Аскеранского района (1 лицо). Телесные повреждения получили в общей сложности более 100 гражданских лиц, из которых более 80 лиц получили серьезные повреждения. Вооруженными силами Азербайджана грубо нарушены требования 25-ой статьи Конвенции “О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта”, принятой в Гааге 14 мая 2006 г., превратив в мишень интенсивных атак церкви, памятники, кладбища, имеющие особую историческую и культурную ценность. В результате атак повреждены важнейшие гражданские инфраструктуры, частная собственность, в частности – 5800 единиц недвижимого имущества частной собственности (жилые дома, магазины и т.д.), более 520 автомобилей, около 960 объектов инфраструктурной, общественной и производственной важности. Предварительное следствие установило, что Вооруженными силами Азербайджана против гражданского населения Республики Арцах широко применялись и продолжают применяться тяжелые и ракетные и авиационные средства большой дальности, некоторые из которых носят кассетный характер, что запрещено международным гуманитарным правом. Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана, грубо нарушая нормы Декларации 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН “О мерах по ликвидации международного терроризма”, с целью дестабилизации внутренней ситуации в Республике Арцах путем взрывов, поджогов, организации и осуществления других преступных действий, которые направлены на уничтожение людей и причинения им телесных повреждений, уничтожению либо повреждению сооружений, зданий, дорог, средств коммуникации и средств связи либо другого имущества, в вооруженном конфликте задействовала группировки международных террористов. Полученные фактические данные стали предметом расследования, им будет дана должная правовая оценка. В рамках уголовного дела производятся масштабные следственные и процессуальные действия, о результатах которых будет регулярно предоставляться информация.