Выполнение московских договоренностей крайне важно: Дмитрий Песков

Россия придает важность договоренностям, достигнутым в результате переговоров министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, состоявшихся в Москве. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что они высоко ценят соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое в результате консультаций, проведенных в Москве с участием министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Сейчас мы очень внимательно следим за ситуацией, мы видим сообщения о нарушениях с обеих сторон, но мы считаем, что реализация достигнутых договоренностей очень важна для сторон, для того, чтобы полностью отказаться от военных действий и перейти к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта”, - сказал Дмитрий Песков.

Азербайджан, проигнорировав режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России, с 10 октября, попирая свои договоренности, продолжает ракетный обстрел мирных населенных пунктов, больших городов. Также совершает атаки и артобстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения. С 10 октября Гадрут подвергается сильным атакам азербайджанских сил. Бои продолжаются.