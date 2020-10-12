Армянская сторона сохраняет договоренность по прекращению огня: интервью Мнацаканяна “Аль-Джазире”

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в интервью, данном телеканалу “Аль-Джазира”, заверил, что армянская сторона привержена соглашению о прекращении огня в гуманитарных целях, подчеркнув, что соглашение было нарушено вооруженными силами Азербайджана. «Арменпресс» представляет интервью главы МИД Республики Армения.

- Наш корреспондент Синем сообщил нам, что некий азербайджанский чиновник утверждал, что что ракеты, выпущенные в направлении Гянджи, были выпущены из Армении, что военные представители Нагорного Карабаха отрицали обстрел города. Нарушает ли Армения режим прекращения огня?

Зограб Мнацаканян: Это абсолютная ложь, исходящая от Баку. Армения этого не делала. Это уже отрицало Министерство обороны.

Мы достигли важнейшей договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях и о начале работы в этом направлении. Но за несколько часов до ее вступления в силу, ранним субботним утром, Азербайджан продолжил военные действия на всех направлениях, в основном на южном. Самое ужасное, что Азербайджан постоянно и методично наносил удары по мирным населенным пунктам, городам и селам, по гражданской инфраструктуре Арцаха. И все это продолжалось с утра до полудня. После 12 часов, когда должно было быть установлено прекращение огня, азербайджанская сторона продолжила эти операции. Это преднамеренная атака на все, что мы пытались добиться с помощью прекращения огня.

- Хочу уточнить один вопрос. Если Армения не несет ответственности за нападение на Гянджу (то, что произошло 4 октября), если она не несет ответственности за это последнее нападение, то, как вы думаете, кто это сделал?

Зограб Мнацаканян: Силы обороны Арцаха полны решимости продолжать оборону, Вы должны это понимать. Они защищаются от этого методичного целенаправленного нападения на граждан Арцаха, на народ.

- Чтобы я смог понять, позвольте мне прервать Вас, потому что я действительно хочу сделать здесь пояснение. Вы говорите, что эти ракеты запускают не армянские войска, а силы Арцаха, силы обороны, которые защищали Нагорный Карабах до вступления в силу договоренности о режиме прекращения огня. Это так?

Зограб Мнацаканян: Прекращение огня нарушалось азербайджанскими вооруженными силами, как до полудня, так и после этого. Они продолжали военные действия, самое худшее - обстрелы деревень и городов. Вам нужно отправить своих коллег и в другие города Степанакерта, чтобы зафиксировать, что поселки и села сравнены с землей, их жители уже вторую неделю проводят в убежищах. Это то, что Азербайджан делал и в 1990-е годы - это этнические чистки, стирающие людей с лица земли. Этого больше не будет. Силы обороны Арцаха продолжат решительно защищаться. И Армения всегда будет гарантом его безопасности.

- Армения была полна решимости получить международное содействие. Она ожидала его со стороны других стран. Было бы легче, если бы Армения решила прекратить любое нарушение режима прекращения огня, сложить оружие, соблюдать прекращение огня, обмен пленными, обмен телами погибших?

Зограб Мнацаканян: Не обвиняйте Армению или Арцах. Арцах привержен договоренности. Мы добросовестно обсудили это заявление. Правительство Арцаха и президент полностью и безоговорочно содействовали прекращению огня. Это очень важно, по крайней мере, для демонстрации его гуманитарной функции. Есть много серьезных гуманитарных проблем, которые необходимо решать немедленно. Возвращение тел погибших, возвращение пленников должно состояться. В этом участвует Международный комитет Красного Креста. В этом полностью заинтересованы армянские стороны, Арцах и Армения. И мы привержены договоренности о прекращении огня.

- Наш корреспондент Бернард Смит сообщил нам, что дата начала гуманитарного процесса еще не установлена, поскольку он зависит от прекращения огня. Есть ли способ, которым Армения может оказать давление на кого-либо, запускающего ракеты по Азербайджану, чтобы остановить его, чтобы можно было проводить гуманитарные действия?

Зограб Мнацаканян: Я возвращаюсь к тому же вопросу. Армения верна своим обязательствам, Арцах верен своим обязательствам. Обязательно еще раз подчеркну, что со вчерашнего утра и до поздней ночи Азербайджан обстреливал Степанакерт и другие города и села. Он в течение всего дня прекращения огня нанес огромный ущерб гражданскому населению и инфраструктуре. Они не очень понимают, что такое прекращение огня. Прекращение огня не оставляет за собой права убивать мирных жителей или наносить удары по гражданским населенным пунктам. Вот что происходит с полудня. Давайте проясним это.

Возникает очень важный вопрос - вопрос о механизмах верификации. Мы хотим прекращения огня, мы хотим, чтобы механизмы проверки на месте определили бы преступника, который не соблюдает договоренность о прекращении огня. Скажу сразу, что мы долго говорили об этом.