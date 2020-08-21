- 12:44
- 12:24 Турецкое судно отправится на сейсморазведку недалеко от островов Греции
- 12:17 Да будет мир: Артур Григорян посвятил родине песню
- 11:47 В ВБ считают, что кризис из-за пандемии нужно рассматривать как экономическую депрессию
- 11:38 Мы победим: демонстрация в Лос-Анджелесе привлекла внимание мира к турецко- азербайджанской агрессии
- 11:31 Азербайджан по разным направлениям линии фронта вновь перешел к наступательным действиям
- 11:30 В Армении подтверждено 370 новых случаев COVID-19, выздоровели 67
- 11:21 В Индии число случаев коронавируса превысило 7,1 миллиона
- 11:08 Президент Арцаха посмертно наградил Армена Князяна высшим званием Героя Арцаха
- 11:02 Азербайджан, используя большие силы, пытается прорваться в Гадрут
- 10:49 Рахмон получил 90,92% голосов на выборах президента Таджикистана
- 10:32 В районе Гадрута продолжается операция по уничтожению проникшей диверсионно- разведывательной группы
- 10:13 СМИ: Трамп до выборов намерен ежедневно проводить мероприятия в рамках своей кампании
- 09:13 Азербайджан, в результате ночных атак на Арцах, понес огромные потери живой силы и военной техники
- 08:58 Ночь на передовой в Арцахе была относительно стабильно напряженной
- 08:49 “Лос-Анджелес Лейкерс” - 17-кратный чемпион NBA
- 08:39 Левон Аронян на турнире “Norway Chess” - пока третий
- 11.10-23:20 Азербайджан обстрелял перевозящую раненых машину скорой помощи
- 11.10-23:12 ЕС призывает к соблюдению договоренности о прекращении огня
- 11.10-22:31 Арцрун Ованнисян представил подробности ночного обстрела Степанакерта
- 11.10-22:16 Турецкие истребители F-16 продолжают сопровождать удары азербайджанских беспилотников
- 11.10-21:55 В Москве состоится встреча глав МИД Армении и РФ: запланирована также встреча с сопредседателями МГ
- 11.10-21:45 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Ангелой Меркель
- 11.10-21:39 Мирзоян представил Володину сложившуюся в результате азербайджанской агрессии ситуацию
- 11.10-21:32 МИД Армении решительно осуждает провокационную политику Турции в регионе
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