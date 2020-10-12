Заседание ОЧЭС проходило бурно: армянская делегация представила агрессию Азербайджана и Турции

На онлайн-заседании Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества армянская делегация представила делегациям других стран агрессию и военные действия Азербайджана и Турции, направленные против Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции рассказал депутат НС Армении Бабкен Тунян.

Тунян отметил, что хотя ОЧЭС и называется экономической организацией, однако делается попытка использовать ее в качестве политической площадки. “Исходя из ситуации, мы заранее подготовили текст заявления в связи с агрессией со стороны Азербайджана и Турции. Мы разослали его всем делегациям организации. Заявление во время заседания зачитала Ануш Беглоян. Как и ожидалось, заседание прошло, мягко говоря, довольно бурно. Они пытались опровергнуть это заявление, но мне кажется, что, в конечном итоге, всем стало понятно, кто несет ответственность за эти действия, и какова истинная цель всего этого”, - рассказал депутат.

Вице-спикер НС Ваге Энфиаджян напомнил, что генеральным секретарем структуры является азербайджанец. Азербайджанская и турецкая делегации пытались помешать Ануш Беглоян, зачитать это заявление, призывая ее вернуться к повестке дня, посвященной COVID-19. “Мы представили и профессиональный отчет, и политическую ситуацию. Фактически, мы не сдались”, - сказал он.

7 - 8 октября в ОЧЭС прошли 55-е заседание Комитета по культуре, образованию и социальным вопросам, 55-е заседание Комитета по экономике, торговле, технологиям и окружающей среде, 56-е заседание Комитета по правовым и политическим вопросам. Основной темой обсуждения было экономическое влияние COVID-19 на парламент ОЧЭС, в этом контексте была обсуждена роль парламента. С армянской стороны в заседании участвовали Бабкен Тунян, Ваге Энфиаджян, Артак Манукян и Ануш Беглоян.

Анна Григорян