В Армении подтверждено 370 новых случаев COVID-19, выздоровели 67

По состоянию на 12 октября в Армении всего подтверждено 56 821 случаев COVID-19, 45 891 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 528 пациентов. За последние сутки проведено 1 269 тестов, а в общем счете 327 163.

Таким образом, подтверждено 370 новых случаев COVID-19, выздоровели 67 заболевших.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 1 026 летальных исходов (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 73, 85, 89 лет и мужчины 61, 67, 82. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 306.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян