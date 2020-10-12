Президент Арцаха посмертно наградил Армена Князяна высшим званием Героя Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил о посмертном награждении Армена Артаваздовича Князяна высшим званием Героя Республики Арцах. О его героизме Араик Арутюнян рассказал в записи в социальной сети Facebook, подчеркнув, что Родина ценит подвиги своих храбрых сынов.

“Я уже рассказывал об Армене Князяне, живущем в Испании, и достигшем в бизнесе ощутимых успехов. Мы встречались несколько месяцев назад, разговаривали, строили планы. За несколько дней до начала войны он был на Родине. Арцах ждал его творческих усилий и вложений ...

Я познакомился с Арменом во время четырехдневной войны в 2016 году. Он с улыбкой рассказал, что получил известие о войне в день рождения своей жены, и вместо того, чтобы поздравить ее, он купил билет на самолет, спеша на защиту своей Родины. Армен сделал то же самое и на этот раз. Через несколько часов после возвращения из Арцаха, он вновь вернулся на родину, чтобы защищать свою родину. К сожалению, борьба героя армянина, не знающая пределов, была прервана вероломной пулей врага ...

Армен, мой дорогой друг, своей борьбой ты стал символом искренней любви к Родине. Ты тот армянин, который до конца остался верен своим корням, не оторвался от своих истоков, не засох, остался навеки ...

Родина умеет ценить героизм своих отважных детей. Армен Артаваздович Князян удостоен высшего звания Героя Республики Арцах.

Друг мой. Да покоится душа твоя с миром. Я разделяю боль потери твоей семьи и твоих родных”, - как сообщает «Арменпресс», написал Араик Арутюнян.