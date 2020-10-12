В районе Гадрута продолжается операция по уничтожению проникшей диверсионно- разведывательной группы

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что в Гадрутском направлении продолжается операция по окружению и уничтожению проникшей диверсионно-разведывательной группы.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном 12 октября заявлении МО, которое опровергает и очередную ложь Азербайджана.

“Азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию, что якобы по подразделениям Армии обороны, отступающим к району Красный рынок, были нанесены артиллерийские удары, в результате которых есть серьезные потери. Азербайджанская пропагандистская машина, как обычно, искажает действительность, пытаясь любой ценой доказать не соответствующее действительности заявление Алиева о взятии Гадрута под их контроль. Части Армии обороны продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи по всей линии фронта. В то же время подразделения Армии обороны успешно пресекают наступательные действия вооруженных сил Азербайджана, который не соблюдает гуманитарный режим прекращения огня. Операция по блокаде и уничтожению прорвавшейся в направлении Гадрута диверсионно-разведывательной группы продолжается. Оперативная обстановка находится под полным контролем Армии обороны. “Призываем наших соотечественников следить только за официальными новостями”, - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.