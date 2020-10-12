“Лос-Анджелес Лейкерс” - 17-кратный чемпион NBA

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации NBA “Лос-Анджелес Лейкерс” одержал победу над “Майами” и в 17-й раз за всю свою историю стал чемпионом.

Как передает «Арменпресс», игра “Лос-Анджелес Лейкерс” - “Майами” завершилась со счетом 106:93. В общем счете финала “Лос-Анджелес Лейкерс” выиграл счетом 4:2. Лучшим игроком матча был лидер “ЛАЛ” Леброн Джеймс. Он в плей-офф НБА сыграл свою 260-ю игру.

“Лос-Анджелес Лейкерс” в 17-й раз выиграли NBA. “Лос-Анджелес Лейкерс” по количеству титулов сравнялся с “Бостоном”.