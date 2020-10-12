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“Лос-Анджелес Лейкерс” - 17-кратный чемпион NBA

“Лос-Анджелес Лейкерс” - 17-кратный чемпион NBA

В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации NBA “Лос-Анджелес Лейкерс”  одержал победу над “Майами” и в 17-й раз за всю свою историю стал чемпионом.

Как передает «Арменпресс», игра “Лос-Анджелес Лейкерс” -  “Майами” завершилась со счетом 106:93. В общем счете финала “Лос-Анджелес Лейкерс” выиграл счетом 4:2. Лучшим игроком матча был лидер “ЛАЛ” Леброн Джеймс. Он в плей-офф НБА сыграл свою 260-ю игру.

“Лос-Анджелес Лейкерс” в 17-й раз выиграли NBA. “Лос-Анджелес Лейкерс” по количеству  титулов сравнялся с “Бостоном”.


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