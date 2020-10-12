Левон Аронян на турнире “Norway Chess” - пока третий
08:39, 12 Октябрь, 2020
Лидер армянских шахмат Левон Аронян продолжает выступления на “Norway Chess”.
Как передает «Арменпресс», соперником Ароняна был Фабиану Каруана. Армянский гроссмейстер играл белыми фигурами, однако на 38-м ходу сдался.
Аронян с 11 очками из 19 возможных в турнирной таблице занимает третье место. С 13 очками лидирует иранский шахматист Алиреза Фируджа. На втором месте - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
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