С момента вступления в силу режима прекращения огня в Арцахе убиты не менее пяти мирных жителей

В рамках миссия по установлению фактов организовано Офисом Защитника прав человека Республики Арцах было установлено, что не менее 5 мирных жителей Арцаха были убиты азербайджанскими вооруженными силами после вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября в 12:00.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, в частности, во второй половине дня 10 октября диверсанты, вторгшиеся в город Гадрут, застрелили не менее четырех мирных жителей: инвалида Мишу Мовсисяна, его мать Анаит Мовсисян, Нвера Григоряна и Артема Мирзояна. По предварительным данным, среди мирного населения Гадрута есть и другие пострадавшие. Обстоятельства пока выясняются.

В конце дня и в течение ночи азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами жилые районы Степанакерта, Мартуни, Шуши и другие населенные пункты. В результате 75-летний Паргев Сагян погиб под обломками своего дома в городе Мартуни, а 65-летняя женщина была ранена в селе Шош.

В результате целенаправленного обстрела населенных пунктов значительно повреждены жилые дома и инфраструктура. Во время посещения одного из разрушенных домов в Степанакерте Омбудсмен обнаружил фрагменты запрещенной международным гуманитарным правом кассетного заряда "Смерч", которая регулярно и широко используется азербайджанскими ВС.

Напомним, что вечером 10 октября Защитник прав человека опубликовал второй промежуточный отчет о зверствах азербайджанцев против населения Арцаха, с содержанием которого можно ознакомиться по следующей

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