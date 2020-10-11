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Азербайджан начал атаку в северо-восточном направлении

Азербайджан начал атаку в северо-восточном направлении

ВС Азербайджана 11 октября перешли в наступление в северо-восточном направлении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

«Подразделения Армии обороны нейтрализовали атаку вражеских войск, уничтожив 2 единицы бронетехники и большое количество живой силы», - отметили в МО Арцаха.


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