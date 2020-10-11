МККК считает условия соблюдения прекращения огня недостаточными для начала действий

Международный комитет Красного Креста (МККК) не будет участвовать в каких-либо гуманитарных операциях до тех пор, пока не будет полностью соблюдено гуманитарное прекращение огня на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Об этом в беседе с Арменпресс сказала руководитель коммуникационных программ армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Зара Аматуни.

«Международный комитет Красного Креста (МККК) не начнет никакой гуманитарной деятельности в такой ситуации, поскольку гуманитарное прекращение огня должно полностью соблюдаться, что, в свою очередь, обеспечит безопасность наших команд, работающих там. Мы видим сообщения об артиллерийских обстрелах с обеих сторон», - сказала Аматуни, добавив, что, конечно, такая ситуация не позволяет действовать, таких условий недостаточно.

Один из пунктов соглашения о прекращении огня, достигнутого после встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в Москве 9 октября, продолжавшейся более 11 часов, гласит, что огонь прекращается в гуманитарных целях.

По ее словам, МККК не принимает решений о деталях гуманитарной миссии, потому что она не участвует в политических переговорах. «Наша роль очень гуманитарная, а это значит, что мы будем поддерживать стороны в выполнении их обязательств - возвращении тел, людей. Что касается объема, то это решают стороны. В настоящий момент мы поддерживаем связь со сторонами в том смысле, что после заявления мы проводим встречи и обсуждения с властями заинтересованных сторон. Детали уточняются», - сказала Аматуни.