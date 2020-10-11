Гуманитарное перемирие должно быть неукоснительно соблюдено Азербайджаном: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление по поводу договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях. Как сообщает "Арменпресс", в заявлении МИД Арцаха отмечает важность достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренности о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста военнопленными и телами погибших.

"Достигнутые в Москве договоренности являются практическим шагом на пути прекращения вооруженной агрессии, развязанной Азербайджаном и Турцией в союзе с международными террористами против Республики Арцах. Гуманитарное перемирие должно неукоснительно соблюдаться Азербайджаном и заложить прочную основу для восстановления действия в полном объеме соглашений о прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года и об укреплении прекращения огня от 6 февраля 1995 года.

Считаем важным, что в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве отмечается исключительная роль института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в осуществлении посреднической деятельности по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Вновь отмечаем, что две агрессии, развязанные Азербайджаном в течение 4 лет, убедительно демонстрируют настоятельную необходимость внедрения механизма, исключающего возможность повторного возобновления боевых действий. Еще раз подтверждаем позицию официального Степанакерта, что лишь международное признание независимости Республики Арцах гарантирует мир и безопасность в регионе и продемонстрирует неприемлемость для международного сообщества применения силы в качестве средства решения конфликта".