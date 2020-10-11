За геноцид ответственность несет и Израиль - президент Арцаха о продаже БПЛА Азербайджану

ПрезидентАрцаха Араик Арутюнян уверен, что властям Израиля известно, что их беспилотники, проданные Азербайджану, используются в наступательных целях против мирного населения Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на пресс-конференции 11 октября в Степанакерте.

«Во время Апрельской войны (2016 г.- ред.) израильские власти знали, что используют их не в оборонительных, а в наступательных целях, и что использовали их в то время израильские специалисты. Поэтому, если бы израильское правительство заявило, что им ничего не известно, это было бы еще одним издевательством над человечеством. «Конечно, они знают, и они продолжают поставлять и сегодня, что за этот геноцид несет ответственность и правительство Израиля - нации, которая сама пережила геноцид», - сказал Арутюнян.

Президент Арцаха добавил, что в мире правят деньги и эти шаги, предпринимаемые израильским руководством, являются еще одним доказательством того, что ради денег попираются не только человеческие, но и установленные Богом ценности.

Араик Арутюнян отметил, что об этом осведомлено не только правительство Израиля, но и все власти, которые поставляют оружие в Азербайджан, и они продолжают его поставлять.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. В ожесточенных боях на линии соприкосновения обе стороны несут потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Обнаружены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в соответствии с основными принципами урегулирования и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - говорится в заявлении.

Однако Азербайджан нарушил режим прекращения огня уже через несколько минут после его вступления в силу.

10 октября Азербайджан несколько раз нарушил режим прекращения огня: были обстреляны Степанакерт, Шуши и Мартуни.

Норайр Шогикян