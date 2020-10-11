Президент Арцаха Араик Арутюнян подчеркивает, что Арцах не будет частью Азербайджана. Азербайджануничтожает мирное население в Арцахе, в Арцахе нарушаются человеческие ценности, и Арцах реализует свое право на самооборону.

Как передает Арменпресс,об этом Араик Арутюнян заявил на пресс-конференции 11 октября.

«И в этих условиях они рассчитывают (Азербайджан - ред.),что Арцах согласится со сформулированными ими или навязываемыми требованиями?Этого не будет! Арцах реализует свое право на самооборону, и в этих рамках мы осуществим его - при поддержке Армении и всегоармянства. Арцах не будет частью Азербайджана», - сказал Арутюнян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. В ожесточенных боях на линии соприкосновения обе стороны несут потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Обнаружены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 часов 10 октября объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими задержанными - с одобрения Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с критериями. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения, в соответствии с основными принципами урегулирования и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса», - говорится в заявлении.

Однако Азербайджан нарушил режим прекращения огня уже через несколько минут после его вступления в силу.

Норайр Шогикян