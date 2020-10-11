Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Гянджа
03:01, 11 Октябрь, 2020
Армения и Арцах категорически опровергают дезинформацию Азербайджана о нанесении удара по городу Гянджа в Азербайджане. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что заявление Баку является ложью. Об этом же сообщили в пресс-службе Армии обороны Арцаха.
Несколькими часами ранее азербайджанские СМИ распространили дезинформацию якобы об обстреле арняской стороной города Тертер.
Всего несколько минут назад вооруженные силы Азербайджана снова начали обстреливать Степанакерт.
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