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Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Гянджа

Армения и Арцах опровергают информацию об обстреле Гянджа

Армения и Арцах  категорически опровергают дезинформацию Азербайджана о нанесении удара по городу Гянджа в Азербайджане. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сказала, что заявление Баку является ложью. Об этом же сообщили в пресс-службе Армии обороны Арцаха.

Несколькими часами ранее азербайджанские СМИ распространили дезинформацию якобы об обстреле арняской стороной города Тертер. 

Всего несколько минут назад вооруженные силы Азербайджана снова начали обстреливать Степанакерт.


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