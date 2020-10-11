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Азербайджан продолжает нарушать договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях: МИД Арцаха

Азербайджан продолжает нарушать договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях: МИД Арцаха

Азербайджан продолжает нарушать достигнутые при посредничестве России договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Арцаха Артак Нерсисян в ответ на запрос Арменпресс, комментируя ракетный обстрел со стороны Азербайджана в направлении Степанакерта, Мартуни и ряда других населенных пунктов.

«Мы осуждаем продолжающиеся атаки официального Баку, в частности, нанесение ударов по мирным населенным пунктам в Арцахе, в том числе по столице Степанакерту, с применением ракетно-артиллерийского оружия. Международное сообщество должно принять все возможные меры, чтобы заставить Азербайджан выполнить взятые на себя обязательства», - сказал Нерсисян.


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