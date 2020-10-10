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Армения представила в ЕСПЧ новые доказательства участия Турции в развязанной Азербайджаном войне

Армения представила в ЕСПЧ новые доказательства участия Турции в развязанной Азербайджаном войне

Правительство Республики Армения продолжает представлять в ЕСПЧ неопровержимые доказательства нарушений прав человека со стороны Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в представительстве Армении при ЕСПЧ, в последние дни в ЕСПЧ были представлены новые доказательства участия Турции в боевых действиях.

«На основании представленных доказательств Азербайджан будет привлечен к ответственности за ряд нарушений Европейской конвенции о правах человека», - говорится в сообщении.

Правительство Армении также представило в Европейский суд по правам человека иск о применении в отношении Турции промежуточных мер, которое был удовлетворен со стороны ЕСПЧ.


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