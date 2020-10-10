Признание статуса Карабаха может стать выходом из этой ситуации: интервью Пашиняна телеканалу “ZDF”

“Когда народ стоит перед угрозой геноцида” - так премьер-министр Армении Никол Пашинян описывает нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян: Когда народ находится под угрозой геноцида, и этот народ видел геноцид в своей истории, я говорю о Геноциде армян в Османской Турции в 1915 году, в результате которого погибли 1,5 миллиона армян, и практически Западная Армения в результате этнической чистки осталась без армян. И, кстати, я думаю, что Турция вернулась в регион 100 лет спустя, чтобы продолжить Геноцид армян. Более того, продолжение геноцида является не только результатом эмоциональной мести или армянофобии, а армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для Турции на пути продолжения своей экспансии на север, восток и юго-восток. И вот в этих условиях, когда народ стоит перед угрозой геноцида, то он не говорит: достаточно ли моих ресурсов или нет, подвергаться геноциду или нет.

Делается попытка этнической чистки Нагорный Карабах и изгнания оттуда армян, истребления армян. Принципиальное значение здесь имеет участие в боевых действиях нанятых из Сирии террористов, завербованных и переброшенных в Азербайджан Турцией для боевых действий против Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении предупреждает об опасности эскалации, если ситуация в Нагорном Карабахе не будет серьезно воспринята международным сообществом. Он говорит об угрозе третьей мировой войны

Премьер-министр Никол Пашинян: Если международное сообщество не отреагирует должным образом, эта война может перерасти из нашего региона в более крупный регион. Международное сообщество должно очень серьезно относиться к этой ситуации. В противном случае мы можем столкнуться с угрозой третьей мировой войны. Потому что, как я уже говорил и не поленюсь повторить еще раз, если международное сообщество, особенно Европа, не отреагирует должным образом на эту ситуацию, в ближайшем будущем нужно ждать Турции около Вены. Снова обратимся к истории: как это было в прошлом.

Премьер-министр Армении выражает готовность к компромиссу, но сомневается в том, является ли эта готовность взаимной

Премьер-министр Никол Пашинян: Компромисс возможен только в том случае, если стороны готовы к компромиссу. Азербайджан не готов. Посмотрите, сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне президентов - Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин - делают заявление и призывают к немедленному прекращению огня. Армянские стороны приветствует это заявление. Азербайджан никак не реагирует. А Турция заявляет, что надеется, что Азербайджан не прекратит боевые действия, после чего Азербайджан объявляет, что прекратит военные действия только после, так сказать, капитуляции Нагорного Карабаха.

И признание статуса Нагорного Карабаха, да, может стать выходом из этой ситуации.