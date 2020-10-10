Ситуация в Гадруте находится под контролем Армии обороны: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщает, что ситуация в Гадруте находится под контролем Армии обороны. Об этом президент Арутюнян написал на своей странице в Facebook, сообщив, что он все нарушения достигнутой договоренности представит на пресс-конференции 11 октября.

“Я только что вернулся из Гадрута. Как известно, противник, проигнорировав гуманитарное соглашение о прекращении огня, предпринял диверсионную атаку в направлении областного центра этого района. Ситуация на данный момент полностью находится под контролем Армии обороны. О нарушении существующих договоренностей я расскажу на пресс-конференции, которая состоится завтра в 10 часов утра. Надеюсь, что на этот раз не возникнет никаких новых препятствий”, - как сообщает Арменпресс, подчеркнул Араик Арутюнян.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

До вступления в силу соглашения о гуманитарном прекращении огня Азербайджан в направлении Гадрута предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения. Армия обороны Арцаха уничтожила диверсионную группу противника.