МИД Австрии приветствует соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта

МИД Австрии приветствует соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве в результате 11-часовых обсуждений министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в микроблоге МИД Австрии в Twitter.

“Мы приветствуем соглашение о гуманитарном прекращении огня, достигнутое между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что скоро начнутся и содержательные переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - отметили в МИД Австрии.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.