Страну-изгой Азербайджан остановит только признание Арцаха: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление в связи с нарушением Азербайджаном гуманитарного перемирия. «Арменпресс» представляет заявление:

Строго осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших. Особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня. Своими действиями Азербайджан вновь продемонстрировал, что является страной-изгоем, которая не выполняет своих обязательств даже в течение 5 минут.

Сегодняшнее вероломное нападение является еще одним убедительным доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий. При сложившихся обстоятельствах международное сообщество может остановить страну-изгоя лишь одним способом – признанием Республики Арцах, что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для нашей республики, так и для всего региона.