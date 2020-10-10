Саперы обезвреживают снаряды, неразорвавшиеся после ракетных обстрелов Степанакерта

В Степанакерте после более десяти дней ракетных обстрела со стороны Азербайджана осталось много неразорвавшихся снарядов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

“После ракетных обстрелов последних дней в столице все еще есть множество неразорвавшихся снарядов. Саперные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах проводят работы по их обезвреживанию. Услушав взрывы, просим не поддаваться панике”, - сообщают в Госслужбе по ЧС Арцаха.