Роухани в разговоре с Путиным поддержал соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Как передает «Арменпресс», был проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин подробно информировал иранского коллегу о предпринимаемых при посредничестве России усилиях по деэскалации напряжённости в этом регионе. Президентом Ирана выражена поддержка достигнутым по итогам трёхсторонних консультаций министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении договорённостей о прекращении огня в гуманитарных целях, а также о запуске субстантивных переговоров ради скорейшего достижения мирного урегулирования.

Рассмотрена ситуация вокруг реализации Всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого ключевого для международной безопасности соглашения.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Уделено внимание проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в частности, перспективам взаимодействия по российской вакцине «Спутник V».

В ходе беседы Хасан Рухани тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим Днём рождения.

Условлено о продолжении контактов.