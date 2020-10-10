Азербайджан в Гадрутском направлении предпринял попытку диверсии: АО уничтожает диверсионную группу

Азербайджан в Гадрутском направлении предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения. Армия обороны Арцаха продолжает операцию по уничтожению диверсионной группы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны Арцаха.

“До установления гуманитарного режима прекращения огня азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута. Хотя с момента установления режима прекращения огня прошло около 3 часов, операции по блокаде и уничтожению проникшей группы все еще продолжаются. На остальных участках фронта относительно спокойно. Действия Азербайджана, по всей видимости, продиктованы для подтверждения заявления о взятии Гадрута, сделанного накануне президентом Алиевым”, - говорится в сообщении Минобороны Арцаха.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Договоренность об этом достигнута в течение встречи в Москве глав МИД Армении, Азербайджана и России и зафиксирована совместным заявлением министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.