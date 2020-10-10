Иран приветствует соглашение о прекращении огня вдоль линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана

Иран приветствует соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях вдоль линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

“Иран приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, воспринимая его как шаг к миру”, - написал Зариф.

Иран призывает своих соседей к предметному диалогу, основанному на уважении международного права. Зариф также отметил, что они ценят и конструктивные усилия российского соседа.

10 октября в 12:00 на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Оно было достигнуто в результате более чем 11 часов обсуждений, начавшихся в Москве 9 октября, и зафиксировано совместным заявлением министров иностранных дел Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. “В ответ на послание президента Российской Федерации В.В. Путина, в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации В. В. Путина, премьер-министра Республики Армения Н. Пашиняна и Президента Азербайджанской Республики И. Алиева стороны согласовали нижеизложенные шаги:

С 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.