Работает комиссия по быстрому реагированию на вопросы о военнослужащих, находящихся на передовой

Для оперативного реагирования на волнующие граждан вопросы, связанные с военнослужащими, находящимися в зоне боевых действий, сформирована рабочая комиссия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

“Комиссия будет действовать на территории военного авиационного университета МО Армении, по адресу: г. Ереван, пр. Аршакуняц 89, телефон: + 374 10 448425.

Напоминаем, что действуют также и телефонные номера горячей линии МО РА 1-28, +374 10 294676 и +374 10 660054, а также Генштаба ВС 8501 и 8503.

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с состоянием здоровья раненых военнослужащих, действует телефонный номер +374 10 29-46-27”, - сообщили в МО.