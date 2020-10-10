Армянская сторона опровергает азербайджанскую ложь об обстреле районов Тартар и Агдам

Подразделения Армии обороны Арцаха пресекают атаки противника на южном крыле, которые были предприняты при полном игнорировании достигнутого в Москве соглашения о прекращении огня. “В то же время Вооруженные силы Азербайджана наносят удары по городу Гадрут. Заявление МО Азербайджана о том, что армянская сторона обстреливает районы Тартар и Агдам, является очередной ложью”, - как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

10 октября в 12:00 на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Однако, проигнорировав это, азербайджанские части в 12:05 атаковали район Караханбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить атаку противника.