Игнорируя соглашение о прекращении огня, Азербайджан в 12:05 атаковал Караханбейли

Проигнорировав соглашение о прекращении огня, объявленное в гуманитарных целях и вступившее в силу с 12:00 10 октября 2020 г., азербайджанские подразделения в 12:05 атаковали район под названием “Караханбейли”. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

“Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, чтобы остановить нападение противника”, - сообщает Степанян.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.