На линии соприкосновения продолжаются боевые действия разной интенсивности

После заявления о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутого по итогам встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, ситуация в зоне арцахско-азербайджанского конфликта остается относительно стабильно напряженной. На отдельных участках продолжились перестрелки и ракетно-артиллерийские бои.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

“В настоящее время на линии фронта продолжаются боевые действия разной интенсивности. Более ожесточенные бои идут в южном направлении. Противник использует большое количество БПЛА. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно противостоят наступательным действиям противника и наносят ему болезненные удары”, - отмечается в сообщении министерства.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года объявляется прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.