Азербайджан применил ударный БПЛА в направлении Сюникской области Армении

Азербайджан применил ударный БПЛА в направлении населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк Арцаха, а также населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Пострадавших нет”, - передает «Арменпресс» сообщение Шушан Степанян.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года объявляется прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.