Азербайджан после объявления о прекращении огня вновь использовал БПЛА на южном направлении

После заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики на южном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана противник вновь в большом количестве использовал БПЛА.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО Армении, подразделения Армии обороны Арцаха, нанося противнику большие потери в живой силе и сбивая БПЛА, пресекают все его атаки. “Противник коварно пытается изменить ситуацию до прекращения огня, объявленного в гуманитарных целях с 12:00 10 октября. Подразделения Армии обороны Арцаха готовы пресечь все наступательные намерения противника”, - отмечает пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращении огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.