Необходимо прекратить огонь, лишь затем говорить о мирном процессе: Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил подробности 11-часовых переговоров в Москве с главами МИД Азербайджана и России. Как сообщает «Арменпресс», Мнацаканян в комментарии информационному агентству Общественного телевидения “Лурер” отметил, что процесс был достаточно сложным.

“Для нас, конечно, приоритетом было достижение ситуации, в которой мы сможем положить конец этой агрессии. Агрессия в данном случае была особенной, потому что действия Азербайджана сопровождались достаточно открытой, сильной поддержкой со стороны Турции и с участием международных террористических групп. Фактически наши соотечественники в Нагорном Карабахе воевали в довольно специфических условиях, была сильнейшая атака, кроме Азербайджана, были привлечены и эти силы”, - сказал Мнацаканян.

Глава МИД Республики Армения отметил, что ситуация в регионе остается довольно хрупкой, необходимо добиваться прекращения огня.

“Это стало очень серьезным вызовом для региона, прежде всего для Нагорного Карабаха, поскольку невозможно было бы говорить о прогрессе, не положив конец этой ситуации”, - сказал он. “В течение довольно долгих переговоров мы смогли зафиксировать, что нам необходимо прекратить огонь, прекратить это варварство, эту войну, закрепить, упрочить эту паузу, и лишь потом говорить о мирном процессе. А также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остается тем единственным форматом, который является международно признанной платформой для переговоров и мирного процесса”, - отметил министр.

Мнацаканян добавил, что какая-либо другая сила, в частности, Турция, в этом контексте не может играть какой-либо роли.

“Первая задача - довести этот кризис до конца”, - заключил Мнацаканян.

На линии соприкосновения конфликтующих сил Арцаха и Азербайджана с 12:00 10 октября 2020 года объявляется прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Договоренность об этом достигнута в течение встречи в Москве глав МИД Армении, Азербайджана и России.