На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана установилось перемирие

На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана установилось гуманитарное перемирие:

Как сообщает Арменпресс, об этом была достигнута договоренность по итогам встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Москве.

Заявление министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в ответ на обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

1.Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

2.Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3.Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса».