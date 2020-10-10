Канада призвала Турцию держаться в стороне от карабахского конфликта

Министр иностранных дел Канады Франсуа Филипп-Шампань заявил своему турецкому коллеге, что Турции следует держаться в стороне от нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на американскую телерадиокомпанию CBC, на брифинге с журналистами Шампань сообщил, что он беседовал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

“Послание было очень четким, внешние стороны должны оставаться в стороне, потому что эта ситуация уже стала очень сложной. Мы скорбим по поводу гибели людей, и мы должны быть уверены, что никто не обостряет это противоборство. Напротив, международное сообщество должно объединиться, чтобы вернуться к переговорам, поддержать режим прекращения огня и защитить гражданское население”, - заявил министр иностранных дел Канады.