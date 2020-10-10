Конгрессмен Дэвид Сисилин призвал признать Республику Арцах

В американском штате Рой Айленд прошла акция протеста в поддержку Арцаха. Как передает «Арменпресс», в акции приняли участие также сенатор Джек Рид и конгрессмен Дэвид Сисилин.

В ходе акции сенатор Джек Рид осудил вовлеченность Турции в военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха, и в своем выступлении произнес термин “геноцид армян”.

Конгрессмен Дэвид Сисилин в свою очередь призвал США признать независимость Арцаха.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.