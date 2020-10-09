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Парламент Кипра единогласно принял осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха резолюцию

Парламент Кипра единогласно принял осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха резолюцию

Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал член фракции «Мой шаг», председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой Представителей Республики Кипр Мхитар Айрапетян.

«Палата представителей также осудила полную поддержку Турцией агрессии, развязанной Азербайджаном с участием наемников-террористов, а также бомбардировки гражданских населенных пунктов, и призвала к немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров», - написал Айрапетян.


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