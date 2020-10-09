Парламент Кипра единогласно принял осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха резолюцию

Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал член фракции «Мой шаг», председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой Представителей Республики Кипр Мхитар Айрапетян.

«Палата представителей также осудила полную поддержку Турцией агрессии, развязанной Азербайджаном с участием наемников-террористов, а также бомбардировки гражданских населенных пунктов, и призвала к немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров», - написал Айрапетян.