ООН надеется, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении приведет к прекращению боев

ООН рассчитывает, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова в Москве с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова приведет к прекращению боевых действий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всячески приветствуем эти усилия и предстоящую встречу. Надеемся, что она прежде всего приведет к прекращению боевых действий", - сказал он.

Встреча Зограба Мнацаканяна, Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова в Москве продолжается уже несколько часов.