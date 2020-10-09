Армянский саммит мыслей соберет 500 представителей со всего мира

Под патронажем президента республики Армена Саркисяна 10 октября в Ереване во второй раз пройдет Армянский саммит мыслей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в саммите в формате видеоконференции примут участие 500 представителей разных стран - политики и общественные деятели, руководители международных организаций, крупных мировых компаний, известные политологи и аналитики.

Этот ежегодный международный саммит на тему «Искусственный интеллект и геополитика» планировалось провести в Дилижане 10-11 октября этого года, но из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, президент республики предложил своим международным партнерам с их согласия изменить как формат, так и повестку саммита.

На ереванском саммите будут обсуждаться геополитические и региональные вызовы, в том числе ситуация в Арцахе, и в этом контексте вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, образованием, здравоохранением, в частности COVID 19.

«Саммит - хорошая платформа для того, чтобы послать мощный сигнал миру, а также возможность представить международному сообществу потенциал и перспективу Армении, чтобы сыграть свою роль в геополитических процессах», - говорится в заявлении.