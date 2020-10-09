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ВС Азербайджана вновь нанесли ракетный удар по Степанакерту

ВС Азербайджана вновь нанесли ракетный удар по Степанакерту

ВС Азербайджана вновь нанесли ракетный удар по Степанакерту. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.


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