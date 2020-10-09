Время в Ереване: 11:07:36,   9 Октябрь

Премьер-министры стран ЕАЭС обсудили возобновление авиасообщения

Премьер-министры стран ЕАЭС обсудили возобновление авиасообщения

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза обсудили возобновление авиасообщения между странами-членами ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Тема очень важная. Это не только социальный вопрос, но и вопросы деловой активности. Граждане испытывают очень серьезные проблемы в связи с тем, что нет достаточной мобильности должностных лиц и специалистов, представителей бизнес-сообществ, которые должны решить имеющиеся вопросы в очном формате», - сказал Мясникович.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации