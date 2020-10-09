Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уже прибыл в Москву.

Как сообщает «Арменпресс», министр Мнацаканян находится в российской столице для участия в консультациях министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, которые будут проведены согласноо призыву президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с главами МИД не запланирована.