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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян уже прибыл в Москву.

Как сообщает «Арменпресс», министр Мнацаканян находится в российской столице для участия в консультациях министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана, которые будут проведены согласноо призыву президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с главами МИД не запланирована.


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