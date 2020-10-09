Путин с членами Совета безопасности обсуждает ситуацию на Южном Кавказе
16:06, 9 Октябрь, 2020
Президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности обсуждает ситуацию на Южном Кавказе. «Арменпресс» передает это, со ссылкой на официальный сайт президента России.
В начале встречи президент России подчеркнул, что, помимо прочих вопросов они обсудят ситуацию в непосредственной близости от своих границ, в частности, ситуацию на Южном Кавказе.
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