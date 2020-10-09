Путин с членами Совета безопасности обсуждает ситуацию на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности обсуждает ситуацию на Южном Кавказе. «Арменпресс» передает это, со ссылкой на официальный сайт президента России.

В начале встречи президент России подчеркнул, что, помимо прочих вопросов они обсудят ситуацию в непосредственной близости от своих границ, в частности, ситуацию на Южном Кавказе.